Futuro ministro da Justiça do Brasil anuncia ações policiais entre o Governo e estados

"A ideia da secretaria é coordenar operações policiais a nível nacional. Hoje nós temos muitos grupos criminosos que transcendem as fronteiras estaduais, e essa ação precisa muitas vezes de coordenação a nível nacional", explicou o próximo responsável pela pasta da Justiça.

Para o cargo, Moro convidou mais um nome ligado à investigação da Operação Lava Jato, o delegado da Polícia Federal Rosalvo Franco, ex-superintendente da Polícia Federal no estado do Paraná.

O futuro ministro explicou como a atuação de Rosalvo na Operação Lava Jato lhe valeu o cargo como secretário: "É um delegado que permaneceu um longo tempo na superintendência da Polícia Federal em Curitiba, durante o auge da Operação Lava Jato. E o delegado Rosalvo provou o seu valor, a sua integridade e a sua competência durante esse trabalho. É um grande nome para exercer essa função, considerando toda a sua experiência policial", acrescentou.

Sérgio Moro informou ainda que a ideia de criar a secretaria partiu de uma série de estudos feitos pela sua equipa para aprimorar a estrutura do Ministério da Justiça, mas garantiu que a secretaria não vai invadir as autonomias dos estados."Não é trazer as polícias para o comando do Ministério da Justiça, mas fazer a coordenação", concluiu.

Sergio Moro defendeu ainda a construção de mais instalações presidiárias em território brasileiro, o mais rapidamente possível.