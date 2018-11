Irmão do Presidente das Honduras acusado de conspiração para importar droga para os EUA

Juan Antonio Hernández, 40 anos, ex-deputado hondurenho, é acusado de envolvimento "em todas as etapas do tráfico de cocaína via Honduras", disse o procurador Geoffrey Berman, em comunicado.

O irmão do Presidente, Juan Orlando Hernández, é acusado de conspiração para importar cocaína, usar armas automáticas e de falsas declarações às autoridades federais, acusações que o colocam em risco de prisão perpétua se for condenado.

A sua detenção em Miami foi anunciada pelo governo hondurenho na sexta-feira."É um golpe duro, é triste, é difícil", reconheceu o presidente Juan Orlando Hernández, no congresso do Partido Nacional.

Visivelmente afetado, o Presidente pediu que a presunção de inocência fosse respeitada, ao mesmo tempo em que reafirmava a sua determinação em combater o tráfico de drogas, em estreita colaboração com os Estados Unidos.

Em 17 de Março de 2017, quando Juan Antonio Hernández foi deputado ao parlamento hondurenho, rejeitou as acusações de que o traficante Devis Leonel Rivera, detido nos Estados Unidos, o tinha subornado para o Governo acelerar o pagamento a uma empresa de Los Cachiros.

A denúncia contra Juan Antonio Hernández Rivera foi feita por aquele traficante a um tribunal do Estado de Nova Iorque, onde se encontrava preso desde 2015, quando se entregou à justiça norte-americana.

"O Presidente da República reitera o que disse em 24 de outubro de 2016: 'Durante este Governo ninguém que seja acusado pela justiça tem, teve ou terá quaisquer concessões ou privilégios, seja de correligionários, dos meus próprios parentes, funcionários do Governo ou cidadãos de outros países", lê-se no comunicado oficial de sexta-feira.

Lusa