No dia 8 de novembro, uma aeronave com o modelo Piper PA-31 Navajo descolou de Davenport, na Tasmânia, com destino ao Aeroporto de King Island, na cidade australiana de Currie. O piloto percorreu mais de 46 quilómetros além do destino. No final acabou por conseguir regressar e aterrar em segurança no aeroporto.

A Autoridade Australiana para a Segurança nos Transportes Aéreos abriu um inquérito ao incidente. As conclusões deverão ser conhecidas em março de 2019, adianta o Daily Mail.