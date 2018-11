Quatro mortos em queda de aeronave privada no Brasil

De acordo com o corpo de bombeiros daquele estado, as vítimas mortais são o casal que era dono da parcela de terreno onde a pequena aeronave deveria aterrar, assim como o piloto e co-piloto.

A mesma fonte explicou que, pela manhã, recebeu a notificação de que a aeronave caiu na quinta "Fortaleza Santa Terezinha", localizada no município de Jequitaí, no norte de Minas Gerais (sudeste brasileiro), tendo enviado para o local uma equipa de dez bombeiros, para proceder ao resgate de possíveis sobreviventes.

Além dos bombeiros, a Polícia Civil também se deslocou ao local para realizar trabalhos de perícia e a transferência dos cadáveres para o Instituto Médico Legal.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão da Força Aérea Brasileira, informou que as causas do acidente ainda não são conhecidas e que vai investigar o que aconteceu para "impedir a ocorrência de novos acidentes com as mesmas características".

Lusa