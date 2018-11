Robots servem à mesa em café inaugurado em Tóquio

São cinco robots, cada um com 1.2 metros de altura, e são controlados por pessoas com condições que não as permitem ocupar o lugar destes andróides, como por exemplo, esclerose lateral amiotrófica. Recebem ordens e servem a comida no café aberto à experiência.

Segundo os media japoneses, o café estará a funcionar até pelo menos ao dia 7 de dezembro, com a ajuda dos robots OriHime-D, que transmitem vídeo e áudio através da internet. Esta comunicação permite às pessoas que os controlam direccioná-los nas tarefas que têm de executar, a partir de casa, com dispositivos como tablets ou computadores.

Ao todo, 10 pessoas vão trabalhar com estes robots e vão receber, por hora, 1000 yens (cerca de 8.80 euros).

As entidades responsáveis esperam lançar um café permanente até aos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020.