Seis mortos em incêndio num prédio na Suíça

"Havia 20 pessoas no edifício, a maior parte foi retirada com a ajuda dos bombeiros. Os socorros chegaram porém tarde de mais para seis pessoas, entre as quais crianças", indicou a polícia local em comunicado.



Um empregado de um posto de correios situado não muito longe do edifício no qual o incêndio deflagrou indicou à 20Minuten.ch que alguns refugiados viviam no imóvel. Segundo o gerente de um café do bairro, interrogado pela AFP, alguns eritreus encontram-se entre as vítimas.



Um porta-voz da polícia não quis revelar informação sobre a identidade das vítimas, nem sobre o número de crianças mortas, explicando que os investigadores "não dispõem ainda de todos os elementos".



"Não é ainda claro", disse a mesma fonte a AFP.



Este incêndio deflagrou "por razões ainda desconhecidas", segundo a polícia. De acordo com o porta-voz da polícia, o fogo era incontrolável, como pode constatar um fotografo da AFP no local.



"Um morador do prédio indicou que foi pelas 2:10 (1h10 GMT) da madrugada que o fumo chegou às escadas do edifício" e foi dado o alerta a pedir socorro, precisou o comunicado da polícia.



Os moradores dos edifícios vizinhos, que foram preventivamente evacuados, já regressaram às suas casas.



"Segundo os primeiros testemunhos recolhidos, o fogo começou nos pisos inferiores do prédio", sublinhou a polícia que procura agora determinar as causas do incêndio.



O prédio onde ocorreu o fogo situa-se no centro da vila de Soleure, não muito longe da estação de comboios. A fachada do edifício resistiu ao fogo mas o interior dos apartamentos foi destruído pelas chamas, segundo o fotografo da AFP.



Em declarações ao 20minuten.ch, a presidente da câmara de Soleure, Kurt Fluri, afirmou estar profundamente afetada pelo acidente. "Eu estou terrivelmente desolada. Estou com as vítimas e espero que os feridos se restabeleçam rapidamente".

