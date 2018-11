Tunisinos contra visita do príncipe herdeiro saudita

O jornalista saudita Jamal Khashoggi, editorialista e crítico do regime de Riade, foi assassinado e desmembrado no passado dia 02 de outubro no consulado do seu país em Istambul, um caso que degradou internacionalmente a imagem da Arábia Saudita e nomeadamente a do príncipe herdeiro, acusado pela imprensa e responsáveis turcos de ter ordenado o crime.

Mohammed bin Salman, que já visitou os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, deve ficar algumas horas em Tunes, segundo anunciou a Presidência tunisina, citada pela agência France-Presse.

Esta vai ser a primeira visita de um membro da família real saudita desde a revolução de 2011 na Tunísia, em que o ex-ditador Zine el Abidine Ben Ali foi derrubado e depois se refugiou na Arábia Saudita.

Um dos sindicatos que está contra a visita é o dos Nacional dos Jornalistas tunisinos (SNJT), que colocou na sua sede um cartaz em que aparece um saudita desenhado de costas, com uma serra na mão e em que se lê "Não à profanação da Tunísia, país da revolução".

Numa carta aberta à Presidência turca, o SNJT denunciou que "a visita do herdeiro saudita, constitui um perigo para a segurança e a paz na região e no mundo, e uma verdadeira ameaça à liberdade de expressão".

A visita do príncipe MBS é "uma violação flagrante aos princípios da nossa revolução", lê-se ainda. Nas redes sociais na Tunísia, vários utilizadores reagiram ao anúncio da visita com o 'hashtag' "La Ahla bika fi Tounès", em árabe, que significa em português "Não és bem-vindo à Tunísia".

Várias organizações da sociedade civil, incluindo o SNJT, a Liga dos Direitos Humanos ou a Associação das Mulheres Democratas (ATFD) convocaram uma manifestação para o centro de Tunes contra a visita, para as 17:00 locais (16:00 em Lisboa).

Outras organizações, como a União Geral dos Estudantes Tunisinos (UGET) em Sfax, no sul do país, também convocaram manifestações para terça-feira de manhã em Tunes e em Sfax.



Lusa