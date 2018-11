Crianças de cidade alemã não podem entregar cartas ao Pai Natal

Todos os anos, as crianças da cidade na Baviera eram convidadas a escrever uma carta ao Pai Natal, com a lista dos presentes que queriam, para depois colocá-las numa árvore no mercado local, durante uma cerimónia tradicional.

Segundo o Daily Mail, para além dos presentes, as crianças escreviam ainda o seu nome, idade e morada, de modo a que o Pai Natal pudesse entregar as prendas.

Mas a autarquia da cidade alemã viu-se obrigada a acabar com esta tradição, depois de implementada a nova lei de proteção de dados. A autarquia fala em "corações partidos" das crianças que já não podem entregar as suas cartas.

Segundo a legislação da União Europeia, as autoridades locais teriam de obter uma autorização formal dos pais das cerca de quatro mil crianças, e tornar claro que as informações poderiam ser partilhadas com outras entidades.

Perante o caso, um porta-voz da Comissão Europeia disse que a interpretação da cidade de Roth sobre as regras foi "incorreta", de acordo com a plataforma britânica.

"O Pai Natal já deve ter os contactos das famílias de modo a conseguir entregar os presentes indicados nas listas que recebe."

A Comissão Europeia esclareceu ainda que as regras de proteção de dados não mudaram nos últimos 20 anos.