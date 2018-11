Microfone de jogo online denuncia violador de 18 anos

Daniel Enrique Fabian estava a jogar Grande Theft Auto, com um outro jogador online, quando terá abusado de uma adolescente de 15 anos.

De acordo com a BBC, a violação aconteceu no dia 28 de junho na casa Daniel Fabian, em New Port Richey, estado norte-americano da Florida.

A imprensa local adianta que o violador terá avisado o jogador adversário que tinha de interromper a partida para fazer sexo com uma rapariga que estava em sua casa. Em declarações à polícia, o outro jogador disse que ouviu uma mulher aflita a dizer “não”. Pouco mais de 15 minutos depois, Daniel Fabian regressou ao jogo. Terá deixado o microfone ligado quando abusou da menor.

Segundo a imprensa, não foi a primeira vez que o jovem de 18 anos abusou de uma rapariga menor de idade. “Ele foi acusado em junho por um outro caso de violação de uma rapariga também com 15 anos”, revelou o porta-voz do gabinete do Xerife de Pasco, Kevin Doll.