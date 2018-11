Presidente Duterte aconselha filipinos a evitarem igrejas católicas

"Construam uma capela nas vossas próprias casas e rezem lá, assim não há necessidade de ir à igreja para pagar a esses idiotas", disse Rodrigo Duterte, na segunda-feira, durante a inauguração do sistema de abastecimento de água na cidade de Davao, no sul das Filipinas.

O Presidente destacou que as "crenças católicas são arcaicas" e que os seus ensinamentos não podem ser aplicados ao presente porque estão reféns de uma fé com três mil anos.

Na semana passada, Duterte acusou o bispo de Caloocan, Pablo Virgilio David, de roubar, por pedir contribuições aos fiéis mais pobres.

O prelado respondeu, afirmando que o Presidente não sabe o que diz, "porque está doente".Duterte insistiu, dizendo acreditar num Deus diferente, que "não cobra dinheiro" e que não é "estúpido".

Após um diálogo com a hierarquia católica no país, ambas as partes acordaram uma trégua na troca de acusações, entretanto quebrada por Duterte.

O confronto entre o Presidente das Filipinas e a Igreja Católica remonta a fevereiro de 2017, quando a conferência episcopal criticou a sangrenta guerra contra as drogas, apelidando-a de um "reinado de terror", uma posição à qual Duterte reagiu com insultos dirigidos aos bispos.

Lusa