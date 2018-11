Jair Bolsonaro anuncia três novos ministros para Governo brasileiro

Jair Bolsonaro indicou o deputado federal Álvaro António, do Partido da República (PR), para ministro do Turismo, enquanto para assumir a nova pasta da Cidadania e Ação Social escolheu Osmar Terra, ex-ministro do atual Presidente do Brasil, Michel Temer.

Osmar Terra, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB-RS), saíu do Governo de Temer em abril, para poder candidatar-se a deputado federal. O terceiro ministro do Governo é Gustavo Canuto, que vai assumir o Ministério do Desenvolvimento Social.

Até hoje, o Governo formado por Jair Bolsonaro, que entra em funções em 01 de janeiro de 2019, é constituído por 19 ministros, menos 10 do que o atual Executivo de Michel Temer.

Bolsonaro chegou a referir que o novo Governo teria apenas 15 ministérios, mas o número de ministros aumentou e o Presidente eleito referiu hoje que poderá indicar mais "dois ou três".

Em declarações à comunicação social, Osmar Terra disse que não ficará responsável pelos Direitos Humanos e que haverá outra pasta ou secretaria para esta área. Terra, que tutelará o Desporto e a Cultura, afirmou que a atual Secretaria da Mulher poderá também ser ministério.

