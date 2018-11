Médico faz cesariana alcoolizado e mãe e o bebé acabam por morrer

O incidente aconteceu na segunda-feira, depois de a mulher dar entrada nas urgências com dores, e as autoridades ainda estão a apurar as causas da morte.

Na altura terá sido dito à família que o bebé tinha morrido e a mãe estava a sangrar abundantemente. A mulher foi transferida para um hospital privado, mas acabou por falecer durante o transporte.

O médico terá chamado as autoridades para pedir ajuda, por receio de que a família o atacasse ao ser informada das mortes. “Descobrimos que estava alcoolizado e por isso detemo-lo", explicou um dos polícias à BBC.

Um comité de investigação do hospital também já está a averiguar o sucedido.