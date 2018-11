Um número indeterminado de homens armados entrou no complexo da empresa que opera na capital afegã e que é responsável pela segurança da embaixada do Reino Unido no Afeganistão.

Os talibãs reivindicaram o ataque que as autoridades afegãs acreditam ter sido uma retaliação à intervenção das forças de segurança nas províncias de Helmand e Kandahar.