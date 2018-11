Amigo revela obsessão de John Chau pela tribo que o matou

Remco Snoeij conheceu Chau em 2016, quando o jovem missionário entrou na sua loja de material de mergulho no arquipélago indiano. Parecia muito interessado na tribo, revela, e “queria saber mais sobre eles”, contou ao The Washington Post.

Em várias excursões, o norte-americano partilhava com o amigo histórias de pescadores que entraram na ilha de Sentinela do Norte ilegalmente e dos tesouros lá enterrados por militares japoneses durante a II Guerra Mundial.

No início de 2016, Chau ter-se-á juntado a um grupo de missionários “extremista” cujo objetivo era encontrar povos incontactáveis, diz Remco Snoeij.

“Podia ver-se que todas as decisões que tomou, cada passo que deu desde então, foi motivado pelo desejo de estar com o povo de Sentinela do Norte”.