Árvore gigante com 200 anos cortada "por engano"

De acordo com o dono da empresa Enzo's Homes, o erro ocorreu porque a árvore não estava corretamente sinalizada. Garantiu ainda que o gigante pau-brasil, espécie conhecida como árvore nacional do Brasil, vai ser substituído por outro semelhante.

De acordo com a BBC, a empresa Enzo's está a construir 80 casas no local. Esta árvore fazia parte de um parque, conhecido como Penllergaer Valley Woods, plantado por uma família que, na altura, era proprietária do terreno.

A autarquia de Swansea, atual proprietária da área com cerca de seis hectares, vendeu o terreno à Enzo's Home, que tem autorização de planeamento.

Porém, as árvores protegidas com ordens de preservação não devem ser danificadas ou cortadas sem permissão. Como tal, está a ser avaliada a execução de uma ação em tribunal contra a empresa.