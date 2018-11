Erdogan propõe ser mediador entre Moscovo e Kiev

De acordo com a Associated Press, Erdogan referiu que admite mediar o conflito depois de ter falado ao telefone, separadamente, com o presidente russo, Vladimir Putin e com o chefe de Estado ucraniano, Petro Poroshenko.

O chefe de Estado turco compromete-se a abordar a questão da mediação com Vladimir Putin e com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à margem da reunião do G-20, em Buenos Aires, na Argentina.

A tensão entre a Rússia e a Ucrânia agrava-se desde domingo, altura em que a guarda costeira da Marinha de Guerra russa apresou três embarcações da Armada da Ucrânia, ao largo do território da Crimeia.

A Crimeia foi ocupada e anexada pela Rússia em 2014.

Desconhece-se a posição de Moscovo e de Kiev sobre a proposta da Turquia sobre a possibilidade de mediação de eventuais conversações.

Entretanto, o presidente ucraniano pediu à NATO para enviar navios de guerra para o Mar de Azov por causa do estado de tensão entre os dois países.

Petro Poroshenko fez o apelo à Aliança Atlântica durante uma entrevista ao jornal alemão Bild publicada na edição de hoje.

"Temos esperança de que os Estados que compõem a NATO estejam prontos a enviar navios de guerra para o Mar de Azov para garantirem a segurança à Ucrânia", disse Poroshenko.

