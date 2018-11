De acordo com a imprensa local a mulher entrou no banco por volta das 9h30 armada e ameaçou fazer explodir o edifício.

As pessoas que se encontravam no interior do banco foram retiradas e a mulher ficou sozinha.

A polícia montou um cordão de segurança e foi também mobilizada a unidade de elite RIAD. As negociações duraram 45 minutos.

De acordo com testemunhas a mulher, que aparenta sofrer de problemas psiquiátricos, saiu do edifício com as mãos no ar como sinal de rendição.