Autoridades ucranianas fazem buscas em casa de um líder religioso da Igreja Ortodoxa Russa

Ihor Guskov, chefe de gabinete da agência de informação ucraniana (SBU), declarou hoje aos jornalistas que os seus agentes estão a revistar a casa do padre Pavlo, que lidera o mosteiro de Pechersk, em Kiev.



Guskov disse que o clérigo é suspeito de "incitar o ódio".



A igreja ucraniana, que fez parte da Igreja Ortodoxa Russa há séculos, está perto de formar uma igreja independente devido ao conflito com as comunidades ortodoxas russas na Ucrânia no início deste ano.



Atualmente existem três comunidades ortodoxas na Ucrânia, incluindo duas igrejas dissidentes.



As autoridades ucranianas descrevem os clérigos ortodoxos russos na Ucrânia como apoiantes dos separatistas.



O Presidente da Ucrânia anunciou na quinta-feira que o patriarcado de Constantinopla aprovou um decreto que garante à Igreja Ortodoxa Ucraniana independência face à Igreja Ortodoxa Russa, o que deu um forte impulso às taxas de aprovação do chefe de Estado.



Tanto a Igreja Ortodoxa Russa como as autoridades russas estão contra a medida e desaconselharam a Ucrânia de avançar, temendo violência sectária.



As tensões entre a Ucrânia e a Rússia aumentaram desde o fim de semana passado, quando guardas de fronteira russos abriram fogo contra três navios da marinha ucraniana perto da Crimeia e capturaram as suas tripulações.

Lusa