Divulgada lista dos mais influentes no Twitter...há um português

Mulher mais influente no Twitter

Taylor Swift foi considerada a mulher mais influente no Twitter em 2018. A cantora de 28 anos conseguiu uma pontuação de 98 em 100 com as publicações que fez na rede social. Durante o ano, a artista norte-americana publicou apenas 13 “tweets”.

Simon Dawson

Ainda no lote feminino seguem, atrás de Taylor Swift, Katy Perry, Kim Kardashian West e Demi Lovato com 96 pontos. Ellen Degeneres, Selena Gomez, Shakira, Jennifer Lopez, Rihanna e Lady Gaga conseguiram pontuações entre os 95 e 94 (em 100).

Homem mais influente no Twitter

Do lado masculino, Liam Payne foi o grande vencedor. O cantor de 25 anos ficou à frente de Donald Trump, Justin Bieber e Barack Obama.

Evan Agostini

É no top 10 masculino que encontramos um português: Cristiano Ronaldo conseguiu ficar a meio da tabela com uma nota de 95 pontos.

Massimo Pinca

Confira aqui a lista dos mais influentes do Twitter.