Pelo menos 10 feridos e cerca de 80 detidos nos confrontos em Paris

A maior parte das detenções estão relacionadas com grupos de extrema-direita e extrema-esquerda que se infiltraram nos "coletes amarelos" para provocar confrontos.

Desde as 6h00, 5h00 em Lisboa, que o trânsito nos Campos Elísios está fechado. Depois de a polícia dispersar os manifestantes da praça do Arco do Triunfo, estes recuaram para as avenidas da zona, onde caixotes do lixo foram derrubados e incendiados.

O movimento "coletes amarelos" foi criado em França há 2 semanas para contestar a subida dos impostos sobre os combustíveis, mas nesta altura o grupo denuncia também o aumento do custo de vida no país.