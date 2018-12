Russos e sauditas querem renovar acordo para reduzir produção de petróleo

"Nós chegámos a acordo para prolongar" esta aliança, disse Putin, no encerramento da cimeira do G20 (grupo dos 20 países mais industrializados do mundo) em Buenos Aires, Argentina, durante a qual se reuniu com o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, acrescentando: "Vamos acompanhar em conjunto a situação no mercado".

O preço do petróleo sofreu em novembro a sua queda mais acentuada nos últimos dez anos.

A Organização dos Países Exportadores do Petróleo (OPEP) e os seus parceiros - entre os quais a Rússia -, que representam mais de metade da produção mundial, reúnem-se na próxima semana para decidir sobre a estratégia a adotar perante o excesso de petróleo.

A OPEP e outros produtores não-membros da organização, entre os quais a Rússia, estão ligados desde dezembro de 2016 por um acordo de redução da produção do chamado ouro negro.

Lusa