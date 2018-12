Macedónia dá novo passo para ratificação de acordo sobre mudança de nome

Sessenta e sete deputados, num total de 120, votaram a favor da análise em segunda leitura de quatro alterações à Constituição macedónia, cuja aprovação é necessária para ratificar o acordo sobre a mudança de nome do país, concluído em junho com a Grécia.

Para a ratificação definitiva do acordo, o parlamento deve aprovar alterações destinadas a inscrever o novo nome de "República da Macedónia do Norte" na Constituição.

Esta mudança de nome deverá, em seguida, ser ratificada por uma maioria de dois terços dos deputados até ao final de janeiro do próximo ano.

A Grécia prometeu levantar o seu veto à adesão da Macedónia à NATO e à União Europeia se o acordo for definitivamente aprovado pelo parlamento macedónio.

A 20 de outubro, o parlamento macedónio votou para que fosse iniciado o processo de revisão da Constituição para mudar o nome do país, uma vitória para o primeiro-ministro social-democrata, Zoran Zaev, que teve de se esforçar para convencer os parlamentares da oposição de direita a aprovarem o processo.

Na quarta-feira, milhares de apoiantes da oposição de direita do partido VMRO-DPMNE manifestaram-se em Skopje contra o chefe do executivo, considerando inadmissível alterar o nome do país.

O VMRO-DPMNE, que foi afastado do poder em 2017, assistiu nos últimos meses a uma debandada das suas fileiras.

Lusa