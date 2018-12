Ban Ki-moon pede ao líder norte-coreano que dê passos para a desnuclearização

Ban Ki-moon, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros sul-coreano, disse que "chegou a hora" de alcançar a desnuclearização da Coreia do Norte, depois de quase um quarto de século de esforços frustrados, e que o mundo não deve perder esta oportunidade.

"Gostaria de aconselhar o líder norte-coreano que o mundo está pronto" para ajudar o seu país, disse Ban Ki-moon à agência Associated Press. Enumerando a Coreia do Sul, os EUA, China, Japão e Rússia, como países centrais para essa resolução.

De acordo com o ex-secretário-geral da ONU, a desnuclearização é importante para um futuro melhor para as duas Coreias, incluindo a reconciliação e a reunificação.

"Espero que esta seja a hora, por favor, não perca esta oportunidade", apelou.

"A crise ainda continua por causa do desenvolvimento de materiais e programas nucleares, de mísseis e armas da Coreia do Norte. É a Coreia do Norte que deve agir claramente. Tenho a certeza de que não haverá razão para que o Conselho de Segurança as Nações Unidas continue a impor a sanções à Coreia do Norte", se esta parar com os programas nucleares disse, concluiu.

Os Estados Unidos pretendem continuar as sanções a Pyongyang, enquanto o regime não avançar no processo de desnuclearização e exigem que a Coreia do Norte tome medidas reais, enquanto o regime norte-coreano pede que um tratado de paz seja assinado antes para ajudar a garantir sua sobrevivência.

LUSA