Jornalista expulsa do Parlamento por mostrar “muita pele”

Hoje, Patricia Karvelas foi para o Parlamento vestida assim:

Nas redes sociais, muitas pessoas chegaram mesmo a comparar o vestuário da jornalista com o de uma deputada, Julie Bishop, que muitas vezes usa vestidos com mangas curtas e outros sem manga.

A repórter do canal Nine Network, Airlie Walsh, fez uma montagem em que colocou uma imagem de Julie Bishop e uma de Patricia Karvelas. As fotografias tinham apenas a diferença de uma semana. Tanto a deputada australiana como a jornalista, estão com os braços à mostra.

O vestuário é uma questão de “julgamento individual”

O site do Parlamento da Austrália diz que o padrão de vestuário é uma questão de “julgamento individual” e que “deve incluir calças, um casaco, colarinho e gravata para os homens, e um padrão semelhante em termos de formalidade para as mulheres”.