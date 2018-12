Missão cumprida: a foto do cão de George H.W. Bush que está a emocionar o mundo

"Missão cumprida"

É a legenda que acompanha a fotografia do cão do antigo Presidente dos Estados Unidos, George H.W. Bush.

A imagem foi publicada por Jim McGrath, o porta-voz da família Bush, durante as cerimónias fúnebres do 41.º Presidente dos Estados Unidos (1989-1993).

O corpo de George H.W. Bush, que morreu esta sexta-feira, aos 94 anos, estará em câmara ardente no Capitólio a partir desta segunda-feira até quarta-feira de manhã, seguindo-se uma cerimónia na catedral nacional de Washington D.C. com a presença do atual Presidente dos EUA, Donald Trump.

Após as exéquias na capital, os restos mortais de Bush regressarão ao Texas, onde será sepultado.