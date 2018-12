O conselho de Michelle Obama para Meghan Markle

Em entrevista, Michelle Obama partilhou o exemplo da sua chegada à Casa Branca para explicar que Meghan deve “tirar algum tempo para si e não ter pressa em começar a trabalhar”. A antiga primeira-dama dos Estados Unidos revela que nos primeiros meses preocupou-se principalmente com as filhas e em fazer novos amigos.

“Assim como eu, Meghan provavelmente nunca sonhou em ter uma vida assim”, cita a BBC. “A pressão é muitas vezes enorme”, razão pela qual explica que “é bom” não ter pressa.

Durante os oito anos que passou na Casa Branca, Michelle lançou uma série de iniciativas com foco na saúde e nutrição das crianças. Desde que se juntou à família real britânica no início do ano, Meghan lançou um livro de receitas solidário para ajudar as vítimas do incêndio de Grenfell.

“Há tanta oportunidade para fazer o bem com uma plataforma destas, e acho que Meghan pode maximizar o seu impacto nos outros se fizer algo com que se identifica”, disse Michelle.