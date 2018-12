PSOE ganhou as eleições na Andaluzia, mas alerta para o crescimento da extrema-direita

"É uma noite triste para os socialistas, apesar de ter vencido as eleições [Notes:regionais], de ser o maior partido e ter vencido em sete das oito províncias" andaluzas, disse Susana Díaz.

O PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol) continua a ser o mais votado, mas assiste a uma redução da sua presença parlamentar, de 47 deputados regionais para 33, num total de 109.

O conjunto dos partidos de direita, incluindo o Vox (extrema-direita), tem a maioria absoluta do novo parlamento regional.

O Partido Popular (direita) e o Cidadãos (direita liberal) devem esclarecer "se estão dispostos a unir os seus votos a um partido xenófobo, racista e machista.

O PSOE será um dique de contenção da extrema-direita", sublinhou a líder socialista regional, numa intervenção de cinco minutos sem direito a perguntas dos jornalistas.

As eleições de hoje marcam a entrada num parlamento espanhol da extrema-direita, que desde 1982 não tinha expressão eleitoral em Espanha.

Líder do PP espanhol desafia Pedro Sánchez a convocar eleições

O líder do Partido Popular (PP, direita) espanhol defendeu hoje que as eleições andaluzas são o "primeiro passo" para este partido voltar ao poder em Madrid e que o primeiro-ministro socialista devia "pensar em convocar eleições".

Numa conferência de imprensa depois de se conhecerem os resultados das eleições na Andaluzia, o presidente do PP, Pablo Casado, sublinhou que a consulta popular deu um "mandato inequívoco" para que o partido "regresse quanto antes ao Governo de Espanha".

"Que Pedro Sánchez [Notes:primeiro-ministro] vá pensando em convocar eleições e vá assumindo o que dizem as urnas, no sentido da rejeição das suas políticas sectárias e irresponsáveis", acrescentou Casado.

O PSOE foi o partido mais votado, mas com os piores resultados da sua história, nas eleições de hoje na região espanhola da Andaluzia, que foram marcadas pela chegada da extrema-direita ao parlamento regional.

O PP passa de 33 para 26 deputados, mas consegue manter-se em segundo lugar na escolha dos eleitores, apesar da redução do apoio popular, podendo vir a assumir a presidência do Governo regional se contar com o apoio dos restantes partidos de direita.

O PSOE governa a maior e mais populosa das comunidades autónomas espanholas desde 1982, há 36 anos.

Lusa