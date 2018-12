Tribunal militar de Gaza condena seis à pena de morte por colaborarem com Israel

O tribunal proferiu um total de 14 condenações por colaboração com Israel, incluindo seis à pena de morte por enforcamento. Entre as seis penas de morte aplicadas, conta-se a de uma mulher, condenada à revelia.

Israel, o Hamas e os seus aliados estiveram envolvidos em três grandes conflitos na faixa de Gaza desde 2008.

Após meses de tensão, há cerca de três semanas deu-se o maior confronto desde o conflito de 2014, antes do fim de um cessar fogo a 13 de novembro.

A escalada começou a 11 de novembro com uma operação secreta das forças especiais israelitas em pleno território de Gaza.

A incursão de membros das forças especiais, aparentemente disfarçados de palestinianos, foi um fracasso, que se saldou pela morte de um alto oficial israelita e de sete palestinianos, incluindo um comandante local.

A operação desencadeou um ciclo de represálias e de hostilidades entre Israel e o Hamas, o que levou o movimento islâmico a lançar uma investigação para procurar eventuais cúmplices israelitas.

No entanto, de acordo com as sentenças, as acusações contra os seis condenados à morte não têm ligação direta com a operação de 11 de novembro.

