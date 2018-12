Trump quer colocar fim à corrida às armas com homólogos russo e chinês

"Tenho a certeza de que, no futuro, o Presidente Xi e eu, juntamente com o Presidente Putin, da Rússia, começaremos a falar sobre uma mudança significativa no que se tornou uma corrida ao armamento importante e fora de controlo", escreveu Donald Trump, hoje na rede social Twitter.

Trump diz que os "Estados Unidos gastaram 716 mil milhões de dólares" em armamento, este ano.

"Uma loucura!", comentou Trump.Também no Twitter, Trump elogiou a sua boa relação com o Presidente da China, Xi Jinping, dizendo que juntos podem "trazer uma forte e muito positiva mudança, no comércio e muito para além disso".

Lusa