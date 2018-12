Centenas de pessoas têm prestado homenagem ao 41.º presidente, que morreu sexta-feira aos 94 anos. Presença notada foi a do labrador Sully, que passou o fim de semana ao lado do caixão do dono, durante o velório em Houston, no Texas.

Companheiro de Bush desde a morte da mulher Bárbara, o cão estava treinado para acender luzes, abrir portas e buscar objectos, como o telemóvel.