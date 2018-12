Estudantes provocam incêndios em liceus de França

As manifestações dos estudantes contestam as reformas do exame de final do secundário (bac) e do liceu, a plataforma de acesso ao ensino superior Parcoursup e a criação do serviço nacional universal (SNU, um serviço cívico obrigatório de um mês aos 16 anos).

Até agora, os apelos à mobilização tinham tido pouco eco, mas a tendência inverteu-se na segunda-feira, na sequência das manifestações dos "coletes amarelos", que têm mobilizado centenas de milhares em França contra os aumentos de impostos.

O átrio de um liceu de Blagnac, em Toulouse, foi hoje de manhã completamente destruído pelo fogo, num incêndio provocado pelos estudantes em protesto.

Outros incêndios foram provocados junto a outros estabelecimentos escolares e um jovem manifestante ficou gravemente ferido pelas chamas, segundo um comunicado conjunto do prefeito do departamento, Etienne Guyot, e a reitora da academia de Toulouse, Anne Bisagni-Faure, citado pela AFP.

Segundo a agência Associated Press, também na escola Victor Hugo, em Marselha, os estudantes atearam fogos junto às instalações da escola, levando a polícia a intervir com recurso a gás lacrimogéneo.

Em Seine-Saint-Denis, 21 liceus e três colégios foram afetados pelas perturbações, que atingiram ainda 15 liceus em Val-d'Oise, onde foram queimados contentores de lixo e carrinhos de supermercado.Liceus parcialmente bloqueados em Val-de-Marne e viaturas incendiadas foram outros incidentes.

Jean-Paul Pelissier

Na segunda-feira, 188 liceus foram afetados pelos incidentes, segundo disse o ministro do Interior, Christophe Castaner. Toulouse, Versailles e Créteil foram algumas das regiões mais afetadas, segundo o Ministério da Educação.

Lusa