Menino muda lei de cidade norte-americana que proibia guerras de neve

Acredita-se que a proibição tenha sido imposta na altura da fundação da cidade do estado norte-americano do Colorado, há cerca de 100 anos, mas não há registo de alguém ter sido condenado por atirar bolas de neve.

O herói desta história é Dane Best, um menino de nove anos que agiu em nome dos seus amigos e colegas. Segundo a BBC, o rapaz norte-americano ouviu falar desta proibição numa visita escolar à Câmara Municipal de Severance.

Depois disto, Dane voltou à autarquia para apresentar a sua defesa de como as guerras de neve deviam ser permitidas. "As crianças de Severance querem ter a oportunidade de fazer guerras de neve como o resto do mundo", disse a criança durante o discurso de três minutos, citado pela emissora britânica.

"A lei foi criada há muitos anos. E as crianças de hoje em dia precisam de uma razão para brincar na rua."

O discurso convenceu os autarcas, que decidiram a favor de Dane.

Assim que a proibição foi levantada, foi o próprio presidente da Câmara da cidade a entregar a Dane e ao seu irmão de quatro anos, Dax, a primeira bola de neve legal na história de Severance.

"Estamos orgulhosos por ele ter tido a iniciativa de mudar as coisas", confessou o pai, Derrick Best.

A família estará agora a olhar para as leis mais estranhas da cidade, que inclui a regra de que apenas cães e gatos são reconhecidos como animais de estimação.