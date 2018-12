Microchips implantados na mão permitem abrir a porta de casa e fazer pagamentos sem cartão

Há quem arrisque na implantação do chip simplesmente porque tem má memória. É o caso de um engenheiro de software britânico, que decidiu colocar o pequeno dispositivo para nunca mais ter que se preocupar com as chaves de casa.

Apesar de o assunto ser futurista, não é novo. E a prova disso é o crescente número de pessoas que já aderiram à nova tecnologia, especialmente em países como a Suécia, Alemanha, Austrália e Nova Zelândia.

O caso da Suécia

Segundo um relatório divulgado em maio deste ano pela AFP, cerca de três mil suecos já implantaram o dispositivo.

Os chips, que servem para abrir portas e fazer pagamentos, funcionam sob a tecnologia RFID por identificação de frequências de rádio. Ao contrário de um código de barras, permitem o acesso remoto a toda a informação que contêm.

Empresa nacional de comboios da Suécia é a primeira do mundo a aceitar o pagamento por microchip

SJ RAILWAYS

A empresa de transportes SJ aderiu à tecnologia em 2017 e atualmente tem funcionários que cobram ou validam os bilhetes com um aparelho que reconhece os microchips. Neste momento, 130 passageiros utilizam a tecnologia.

...mas há um "lado negro"

Ben Libberton, doutor em microbiologia que trabalha no laboratório MAX IV de Lund, no sul da Suécia, alertou para os perigos inerentes a esta prática numa entrevista à BBC.

"Esta tecnologia reduz o número de cartões e dispositivos de que precisamos e faz com que nunca os percamos", disse. No entanto, defende que os chips podem afetar a privacidade e a segurança dos utilizadores.

"À medida que esses chips são utilizados em mais serviços digitais, revelarão mais dados. É um ponto frágil no que diz respeito à segurança. Temo que a conveniência permita acesso mais fácil a dados importantes.", afirma Libberton.

No final da entrevista deixou ainda uma questão no ar: "Os riscos serão ainda maiores quando começarem a incorporar dados biológicos nos chips. Se uma empresa sabe mais que do que tu sobre a tua própria saúde, quais serão as implicações éticas?"