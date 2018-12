"Mulher de rosa" da Coreia do Norte substituída por apresentadoras mais jovens

Ri Chun-hee começou a trabalhar para a televisão estatal em 1971 e tornou-se a apresentadora-chefe da KCTV na década de 80. É conhecida como a "Mulher de Rosa", pois normalmente aparece vestida de cor de rosa.

Chun-hee foi sempre a pivô escolhida para apresentar os testes nucleares realizados pela Coreia do Norte, ficou conhecida por trazer más notícias e por ser muito emocional. Fora isso, pouco mais se sabe.

No ano passado, anunciou que se ia retirar em breve.

Segundo a Sky News, a pivô está agora a ser substituída gradualmente por apresentadoras mais jovens, uma vez que o líder norte-coreano procura modernizar o estado comunista.



KCTV

"O foco principal de Kim Jong-un é acompanhar o novo século e as suas tendências", disse o professor sul-coreano Kang Dong-Wan à ABC News.

As mudanças surgem numa altura que os espetadores norte-coreanos estão a ser cada vez mais expostos a informação do "mundo exterior", o que já inclui programas da Coreia do Sul.