Nigel Farage anunciou que abandona o partido UKIP que fundou e dirigiu

Farage justificou a sua saída por não se identificar com a linha ideológica da atual direção do partido."É com o coração pesado que deixo o UKIP.

Há um enorme espaço para um partido do 'Brexit', mas não será o UKIP", afirmou hoje o eurocético Nigel Farage no jornal Daily Telegraph.

Farage considera que, sob a direção de Gerard Batten, o partido "teve uma transformação profunda", tendo ficado "obcecado com a questão islâmica.Farage, fervoroso adepto de políticas protecionistas e contra a imigração, foi um dos políticos que fez campanha a favor do Brexit no referendo de junho de 2016.

Farage foi protagonista da maior vitória do UKIP, em maio de 2014, quando o partido conquistou 24 dos 73 assentos a que os britânicos têm direito no Parlamento Europeu.

Lusa