Três astronautas chegam com sucesso à Estação Espacial Internacional

Oito horas depois do lançamento, Anne McClain da NASA, David Saint-Jacques Agência Espacial Canadiana e Oleg Kononenko da Agência Espacial Russa, Roscosmos chegaram à EEI.

Viajaram no vai-vem espacial Soyuz, lançado a partir da base Russa do Cosmódromo de Baikonour, no Cazaquistão,

Este grupo foi o primeiro a ser enviado, depois de, em outubro passado, um acidente a bordo ter obrigado ao cancelamento da última missão.

À espera destes novos tripulantes estavam a astronauta da NASA, Serena Aunon-Chanceler, o russo Sergei Prokopyev e o alemão Alexander Gerst que tem o regresso à Terra marcado para 20 de dezembro.