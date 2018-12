Uma aplicação para telemóvel que promete diagnosticar casos de anemia

A aplicação foi desenvolvida pelo engenheiro biomédico Rob Mannino, como parte do doutoramento, e tem como objetivo detetar casos de anemia, através de uma simples fotografia às unhas dos dedos.

Além de Mannino, outros cientistas da Escola de Medicina da Universidade Emory, em Atlanta, nos Estados Unidos, ajudaram a criar do software.

Com a aplicação, precisa apenas de fotografar as unhas das mãos e em seguida é-lhe dado o diagnóstico. Fica assim a saber se está com níveis adequados de hemoglobina no sangue.

De acordo com a BBC, Rob Mannino inspirou-se num problema pessoal para criar a aplicação. O engenheiro biomédico sofre de uma doença hereditária no sague, causada por uma mutação genética.

A aplicação foi testada em 337 pessoas e deverá estar disponível para download até ao fim do primeiro semestre de 2019.

Causas da anemia:

Falta de ferro

Doenças crónicas

Doenças intestinais

Atividade física intensa

Hereditariedade

Outros fatores como a menstruação, gravidez, alcoolismo e o uso de alguns medicamentos (*).

(*) Fonte: CUF