Os ativistas destacaram a franqueza e respeito com que foram recebidos. Durante uma hora e meia, os críticos do regime expuseram as preocupações com o país.

Ainda assim, o encontro simbólico não escapou a uma controvérsia. O jornalista Rafael Marques também foi convidado para o encontro, mas foi impedido de entrar no palácio presidencial. O ativista recebeu depois um convite para uma audiência privada com João Lourenço.