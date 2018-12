O veú de 22 metros da estrela de Bollywood Priyanka Chopra

São mais de 22 metros de véu, que que exigiram a participação de cinco ajudantes. No vídeo divulgado pela revista americana People, é possível ver a extensão do adereço, no cortejo até ao altar.

Priyanka Chopra e Nick Jonas casaram-se este sábado, dia 1, numa cerimónia em Jodhpur, cidade natal da atriz.

O vestido da atriz de Bollywood e o fato de Nick Jonas são criações da marca Ralph Lauren.

A celebração do casamento começou na quarta-feira, dia 28 de novembro, com o chamado "sangeet", uma tradição indiana.

No entanto, a primeira vez que o casal disse sim um ao outro no altar foi na cerimónia cristã, oficializada pelo pastor Paul Kevin Jonas, pai do noivo.

Em entrevista à revista People, Chopra disse que o casamento foi uma "mistura religiosa", com tradições que fizeram parte da infância do casal. As cerimónias terminaram com um casamento tradicional hindu, onde trocaram votos novamente.