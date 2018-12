Putin avisa que se EUA construirem mísses proibidos a Rússia fará o mesmo

As declarações de Putin às agências noticiosas russas acontecem um dia depois de o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, ter anunciado em Washington que as obrigações dos norte-americanos perante o Tratado de Forças Nucleares Intermediárias (INF) ficam suspensas em 60 dias.

O Presidente Donald Trump anunciou no início do ano que iria romper o INF, acusando a Rússia e a China - que não é signatária do tratado - de sistemáticas violações.

O Presidente russo sempre negou essa acusação e respondeu hoje que a decisão dos EUA de abandonar o INF significa, na realidade, que os norte-americanos pretendem desenvolver os mísseis banidos pelo tratado.

Nesse caso, avisa Putin: "Faremos o mesmo".

Lusa