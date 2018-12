Sismo de magnitude 5,5 atinge capital do Chile

O Instituto Geológico norte-americano (USGS) indicou que o terramoto ocorreu às 12:12 locais (17:12 em Lisboa) com o epicentro localizado oito quilómetros a su-sudeste de San Antonio, uma cidade da costa do pacífico situada a cerca de 1.000 quilómetros a sul de Santiago.

Testemunhas citadas pela agência noticiosa Associated Press (AP) referiram que diversos prédios oscilaram no centro da capital, e indicaram que o sismo também foi sentido no porto de Valparaíso, 105 quilómetros a noroeste da capital.

O Chile é um dos países do mundo mais afetado por sismos. Em 2010, um sismo de magnitude 8,8, seguido por um tsunami, provocou pelo menos 525 mortos.



Lusa