WhatsApp vai deixar de funcionar em alguns telemóveis em 2019

O WhatsApp faz 10 anos em janeiro de 2019, dez anos durante os quais introduziu várias novidades, muitas que acabaram por impedir o uso da aplicação em telemóveis com sistemas operativos antigos.

A próxima atualização não será excepção e começa já a fazer efeitos em dezembro - a aplicação deixa de funcionar no Nokia S40.

Mais tarde, outros começam a deixar de funcionar:

sistema operativo Android 2.3.7 e anteriores

iPhones com iOS 7 e anteriores

Assim, no caso de o WhatsApp deixar de funcionar no seu telemóvel só tem duas opções: atualizar o sistema operativo e, no caso de não dar, comprar um telemóvel mais recente.