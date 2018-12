Aconteceu a 6 de dezembro

6 de dezembro de 1914



Conquista da Cidade do México pela 'Divisão do Norte', dirigida por Francisco Villa, e pelo 'Exército Libertador do Sul', comandado por Emiliano Zapata.

6 de dezembro de 1938

A França e a Alemanha de Hitler assinam o pacto de inviolabilidade das fronteiras entre os dois países.

6 de dezembro de 1954

É aprovado o Plano de Rega do Alentejo, que acabará por dar origem ao projeto da Barragem do Alqueva.

6 de dezembro de 1990

O líder iraquiano, Saddam Hussein, anuncia a libertação de todos os reféns ocidentais retidos no Iraque e no Kuwait.

6 de dezembro de 1995

A vila de Sintra e a paisagem circundante passam a Património Mundial, por decisão do comité da UNESCO.

6 de dezembro de 1998

Hugo Chavez, 44 anos, é eleito Presidente da Venezuela.