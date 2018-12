Coreia do Norte está a testar novos mísseis 

A Coreia do Norte estará a testar novos mísseis de longo alcance, apesar de ter acordado com os EUA a desnuclearização da península, de acordo com imagens hoje divulgadas pela CNN.



As imagens da estação televisiva, hoje divulgadas, revelam bases de mísseis que nunca foram reconhecidas pelo governo norte-coreano e onde podem estar a ser ensaiados testes com novas armas de longo alcance.



O departamento de Defesa dos EUA já reagiu: "Estamos a seguir muito de perto a Coreia do Norte, mas não podemos discutir assuntos dos serviços secretos".



O Presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e o Presidente dos EUA, Donald Trump, tinham acordado, numa cimeira em junho, "a completa desnuclearização da península da Coreia".



Desde essa altura, Kim tem prometido fechar várias bases de testes de mísseis nucleares e Trump congratulou-se pela atitude do governo norte-coreano.



Contudo, em agosto, o Conselho de Segurança das Nações Unidas recebeu um relatório que demonstrava que a Coreia do Norte não tinha parado o seu programa nuclear.



Em setembro, Donald Trump disse acreditar que a Coreia do Norte tinha recuado nos testes de mísseis e que o plano de desnuclearização estaria completo em janeiro de 2021.



As imagens hoje reveladas pela CNN provam que o governo de Kim Jong-un não só não procedeu ao desmantelamento dos mísseis como estará até a desenvolver novas armas de longo alcance.

Lusa