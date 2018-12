Filipinas detêm padre norte-americano suspeito de abusos sexuais de menores

A porta-voz do Departamento de Imigração, Dana Sandoval, disse que o reverendo Kenneth Bernard Hendricks, indiciado no estado norte-americano do Ohio por conduta sexual ilícita nas Filipinas, foi detido na quarta-feira numa igreja na cidade de Naval, na província de Biliran.

Sandoval afirmou que um tribunal de Ohio emitiu um mandado de prisão contra Hendricks, de 77, que vive nas Filipinas há 37 anos.

A porta-voz adiantou que o suspeito terá abusado de sete vítimas (acólitos) e que enfrenta 50 acusações de crimes cometidos na sua residência.

Lusa