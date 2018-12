Papa Francisco vai a Abu Dhabi em fevereiro

O papa Francisco vai deslocar-se a Abu Dhabi de 03 a 05 de fevereiro para participar num encontro inter-religioso sobre a "Fraternidade Humana", anúncio feito esta quinta-feira pelo porta-voz do Vaticano

Francisco foi convidado pelo príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al-Nahyane, e pela Igreja Católica dos Emirados Árabes Unidos, precisou o Vaticano. A visita ocorrerá logo após a deslocação de Francisco ao Panamá para as Jornadas Mundiais da Juventude, de 22 a 28 de janeiro, e pouco antes da que fará a Marrocos, prevista para 30 e 31 de março.

O logótipo da viagem, que inclui uma pomba com as cores das bandeiras do Vaticano e dos Emirados transportando um ramo de oliveira, "simboliza a visita do papa ao país como mensageiro da paz", adiantou.



A viagem a Abu Dhabi terá por tema "Faz de mim um instrumento da tua paz", a primeira frase da mais célebre oração de Francisco de Assis, santo cujo nome Jorge Bergoglio escolheu quando foi eleito papa, precisou o Vaticano.

Para o resto do ano de 2019, o papa anunciou em setembro a sua intenção de se deslocar ao Japão, sendo ainda possível que visite Madagáscar. Apoiante do diálogo com as outras confissões cristãs e religiões, Francisco já se deslocou por várias vezes a países muçulmanos, tendo estado no Médio Oriente e na Turquia em 2014, no Azerbaijão em 2016 e no Egito em 2017.