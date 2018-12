Quase 35 mil peluches angariados num jogo de hóquei nos EUA

No domingo, foram angariados 34.798 peluches durante um jogo de hóquei no gelo entre os Hershey Bears e os Binghamton Devils, nos Estados Unidos da América.

A iniciativa faz parte da campanha de Natal Teddy Bear Toss. Os bonecos vão continuar a ser angariados ao longo do mês e vão ser depois distribuídos por cerca de 30 hospitais e instituições de solidariedade do país, que trabalham com crianças carenciadas.

A organização responsável, a Community Aid, vai doar 50 cêntimos por cada peluche recolhido.

O último recorde tinha sido alcançado em 2015, com a recolha de quase 29 mil peluches.