Pelo menos quatro polícias ficaram esta quinta-feira feridos, em Girona, na Catalunha, quando um grupo antifascista tentou irromper um encontro da extrema-direita. Uma pessoa foi detida nos confrontos.

O partido VOX estava a comemorar o feriado de 6 de dezembro, que este ano assinala os 40 anos da Constituição de Espanha quando o grupo antisistema deitou a baixo as barreiras de segurança. As autoridades presentes no local responderam com uma carga policial.