Chama-se Greta Thunberg e nasceu na Suécia. Desde agosto deste ano que faz greve às aulas em nome das alterações climáticas. Pretende chamar a atenção de todos para a inércia dos políticos nas questões ambientais.



Tem um canal no Youtube, seguidores no Twitter e Facebook. Foi convidada para a Conferência do Clima da ONU, que está a realizar-se na Polónia, e já teve um encontro com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.