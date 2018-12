A rara rena branca que "posou" para a fotografia na Noruega e está a encantar a internet

Mads Nordsveen, de 24 anos, é um fotógrafo norueguês de viagens e estava a passear com um amigo pelos bosques do norte do país quando foi surpreendido por uma rara rena bebé, que quase se confundia com a paisagem totalmente coberta pela neve.

A pequena cria estava acompanhada pela mãe de pelo castanho.

A cor branca resulta de uma mutação genética rara que lhe retira o pigmento do pelo, mas não é albinismo.

O fotógrafo norueguês explicou que a rena branca surpreendeu os jovens ao confundir-se com a neve, por ser tão branquinha.

A cria parecia ter ficado curiosa e aproximou-se do fotógrafo, quase como se quisesse "posar" para as fotografias.

E o resultado está nas imagens que, em apenas três dias, receberam quase 40 mil "gostos" no Instagram e tornaram-se notícia em vários órgãos de comunicação social, como a revista Time ou a estação britânica de TV BBC.

É um dos símbolos do Natal e uma das espécies mais raras do planeta.

A três semanas do Natal, avistar uma rena branca é sinal de boa sorte na Escandinávia.

As renas brancas são consideradas muito raras.

O último espécimen foi avistado em 2016 numa estrada em Mala, no norte da Suécia.